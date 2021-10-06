السياح يشاركون في احتفالات أكتوبر بالرقص على الربابة والمزمار بالغردقة «صور»

بالرقص على أنغام الربابة والمزمار البلدي، شارك عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، المصريين في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر على شواطئ مدينة الغردقة، حاملين أعلام مصر ومشيرين بعلامة النصر ومرددين الأناشيد والأغاني الوطنية.

احتفالات الأجانب بنصر أكتوبر

وقال مصطفى نصار مدير فندق سياحي بالغردقة، إن مجموعة فنادق سياحية حرصت على تنظيم احتفالات بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر على الشواطئ، بمشاركة النزلاء المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، حاملين أعلام مصر، لافتًا إلى حرص السياح على رسم أعلام مصر على وجوههم.

السياح يرقصون على الربابة والمزمار البلدي

وأشار مدير فندق سياحي بالغردقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه تم إعداد فرقة ربابة ومزمار بلدي خصيصًا للاحتفال بذكرى النصر العظيم، ضمن فقرات الاحتفال التي شملت الرقص بالتنورة والأغاني الوطنية، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من السائحين والمصريين خاصة السيدات اللاتي أطلقن الزغاريد وسط فرحة وسعادة وتبادل التهاني بالنصر العظيم.

انتعاشة في السياحة الأجنبية

من جانبه، قال علي محمد مدير أحد الفنادق السياحية المشاركة في الاحتفالات، إن السائحين الأجانب حرصوا على المشاركة في الاحتفال وتقديم التهاني، لافتا إلى أن السياحة الأجنبية تشهد انتعاشة خلال الفترة الحالية تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة السياحة الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية خاصة سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر والتشكيك وبولندا ورومانيا، بالإضافة إلى روسيا ومؤخرًا ألمانيا.