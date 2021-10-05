«تسويق السياحة»: ارتفاع أعداد رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية عن ارتفاع عدد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة إلى الأقصر، التي تقل مئات السياح الأجانب، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضىي، لافتًا إلى أن تلك الرحلات ساهمت فى ارتفاع نسب الزيارات للأماكن الأثرية والثقافية بالأقصر، إضافة إلى أنها رفعت حركة البيع والشراء بالمدينة.

وأوضح أن أعدادا كبيرة من السياح الروس الذين يزورون الغردقة يقومون بزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر من خلال الرحلات البرية اليومية.

10 رحلات أسبوعية تستقبلها الأقصر خلال أكتوبر

وأضاف لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة حاليا للأقصر هى الأعلى خلال العام الجاري، حيث تستقبل المحافظة نحو 10 رحلات أسبوعية، 4 رحلات من إسبانيا ورحلتين من فرنسا ومثلهما من رومانيا، كما تستقبل رحلتين من الأردن تقلان سياحا من دول أمريكا اللاتينية الذين يزورون الأردن ومصر ضمن برنامج سياحي مشترك يتضمن زيارة 3 دول.

انتعاشة سياحية خلال الموسم الشتوي

وأوضح ان الموسم السياحي الشتوي سيشهد زيادة فى معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى كل من الأقصر وأسوان خاصة من أمريكا وبعض دول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية إضافة إلى الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وبعض دول أوربا الشرقية كرومانيا.

وأشار إلى أن الأقصر ستستضيف خلال الفترة من أكتوبر الجاري حتى أبريل 2022 نحو 6 مؤتمرات طبية عالمية لشركات أدوية ومستلزمات طبية ولأطباء متخصصين لتنشيط سياحة المؤتمرات، لافتا إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الأقصر هذا الكم من المؤتمرات في غضون فترة زمنية قصيرة، موضحا أن سياحة المؤتمرات هامة جدا حيث إن المتواجدين بها من ذوي الإنفاق المرتفع.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أنه مع زيادة الحركة السياحة الوافدة للأقصر من الخارج فقد ارتفعت أعداد الفنادق العائمة العاملة ما بين الأقصر وأسوان إلى نحو 47 فندقا وهو أكبر عدد من الفنادق منذ بداية العام الجاري.