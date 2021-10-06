الحبس سنة لشاب وفتاة ألقيا رضيعتهما في النيل.. أنجباها في فترة الخطوبة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة، بمعاقبة «جابر .ح» و«دينا .ا»، بالحبس سنة مع الشغل بتهمة قتل طفلتهما، وذلك بالقائها بالنيل في المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

الأم المتهمة طفلة لم تتعد 18 عاما

وكشف أمر الإحالة عن أنه «في يوم 29 ديسمبر 2020، بدائرة قسم شرطة المعادي وحال كون المتهمة الثانية طفلة جاوزت من العمر الخامسة عشر عاماً ولم تبلغ الثمانية عشر عام وقت ارتكابها للواقعة قتلا نجلتيهما المجني عليها حديثة الولادة عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيتا النية على ذلك خشية افتضاح أمر حمل المتهمة الثانية للمجني عليها سفاحا وكذا عدم قدرتهما على الاتفاق عليها».

المتهمان ألقيا ابنتهما في النيل

وأضاف: «ونفاذاً لمخططها الإجرامي وفور تنفس المجني عليها أنفاسها الأولى توجها لمكان غير مطروق وألقيا برضيعتها حية على حافة مجري نهر النيل تاركين إياها لتلقى مصيرها جوعاً وغرقاً ونهشاً من الحيوانات، قاصدين من ذلك إزهاق روحها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية».

وأوضح الشاهد الأول كريم حي الدين، 36 عاما، موظف بمكتب صحة طرة، أنه في ظهر يوم 13 يناير 2021، وأثناء قيامه بالصيد على كورنيش نهر النيل أبصر جثمان المجني عليها الرضيعة طافياً على مياه راكدة بجوار النهر فأبلغ النجدة وحال انتشال الجثمان أبصرها في حالة تحلل.

شهادة معاون مباحث قسم المعادي

كما شهد رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المعادي، أنه بإجراء التحريات توصل أن الطفلة الرضيعة هي ابنة المتهمين نتيجة علاقة آثمة بينهما أثناء فترة خطبتهما، وقاما بإخفاء أمر حمل المتهمة الثانية على أهليتهما طوال تلك الفترة وبتاريخ 29 ديسمبر 2020، أنجبت المتهمة طفلتها على قيد الحياة.

وأضاف أنه في مساء ذات اليوم وأثناء استقلالهما لإحدى سيارات التحري طلبا من السائق التوقف على كورنيش النيل، واتفقا على التخلص من الطفلة فقام المتهم الأول بإلقاء الطفلة على حافة نهر النيل بقصد التخلص منها حتى لا يفتضح أمر إنجابهما للمجني عليها سفاحاً.