مصرع 3 وإصابة 19 في حوادث طرق متفرقة بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 19، في حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، صباح اليوم الأحد، نتيجة انقلاب سيارتين ميكروباص «أجرة»، حيث أسفر الحادث الأول عن مصرع 3 وإصابة 8، جميعهم من محافظة أسيوط، والثاني نتج عنه إصابة 11 شخص جميعهم من محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع الحادث الأول إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص هم مهند وليد 13 سنة، وشقيقته «عبير» 9 سنوات، ووفاء سميح 50 سنة، وجميعهم من محافظة أسيوط.

وأصيب 8 أشخاص هم مراد وليد 12 سنة، وأشقائه شروق 10 سنوات، محب 7 سنوات، مروة 3 سنوات، ورانيا صلاح 5 سنوات، وعدلي نسيم 42 سنة، وابنته «نرمين» 16 سنة، وأميرة علاء 19 سنة، وجميعهم من محافظة أسيوط، ومصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل الضحايا والمصابين لمستشفى المنيا العام

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، والتي أعادت الحالة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لبضع دقائق جراء الحادث، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.

كما تلقت أجهزة الأمن إخطارا بالحادث الثاني، حيث أصيب 11 شخص جميعهم من محافظة المنيا، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص «أجرة» بالطريق الصحراوي الشرقي، رقمها 7256 ى ط أ قيادة عابد العزيز، وذلك شمال كمين الشيخ فضل بـ15 كيلو مترا.

ونُقل المصابين إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وانتقل لرجال المرور لمعاينة موقع الحادث ومعرفة أسبابه وتسير الحركة المرورية بالطريق.