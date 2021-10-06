«الصحة العالمية» تؤكد أن كورونا لن ينتهي.. وطبيبة تفسر السبب

أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، أن العالم لم يتجاوز مرحلة الخطر من الفيروس التاجي «كورونا» بعد، وبحسب تصريح ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية، فإنّ 3.1 مليون إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة بها الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، وجاء ذلك في بث مباشر عبر قنوات منظمة الصحة الإلكترونية.

وحذّرت المسؤولة، من أنّ العالم لم يسيطر على فيروس كورونا حتى الآن على الرّغم من اعتقاد كثر أنّ الأمر شارف على الانتهاء، مضيفة أن الفيروس لن يُقضى عليه.

اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الحل

تعليقا على ما سبق، قالت الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب بجامعة القاهرة ونائب وزير الصحة والسكان السابق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيروس كورونا لن يختفي في الوقت الراهن، ولكن مع التوسع في عمليات التطعيم على مستوى العالم، قد يساهم ذلك في الحد من انتشار الفيروس وتقليل شراسته بجانب الحد من قدرته على التحور.

وتابعت شوقي، أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا يمكن أن يصابوا بالفيروس، ولكن تكون فرصهم أقل من اللذين لم يتلقوا لقاح كورونا.

وأكدت رئيس قسم الصحة العامة، أنه لابد على الذين تلقوا اللقاح أن يلتزموا بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث الإصابة.

لقاح كورونا مرة في العمر أم كل عام؟

أوضحت شوقي، إنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد ما إذا كان يتم أخذ اللقاح مرة واحدة في العمر أو كل عام، لأن ذلك يحتاج المزيد من الأبحاث والدراسات الصحية، كما أنه في حالة ظهور سلالات جديد من الفيروس اشد فتكًا قد تلغي فاعلية اللقاحات ما يضطرنا إلى أخذ اللقاح مرة أخرى.

أسباب ارتفاع الإصابات

أشارت رئيس قسم الصحة العامة، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أعداد الإصابات منها عدم الالتزام بالإجراءات الوقاية، كما أن التغييرات في الفيروس وظهور سلالات أكثر انتشارًا مثل دلتا ودلتا بلس، بالإضافة إلى اعتقاد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح انهم لديهم مناعة ضد الإصابة بالفيروس.