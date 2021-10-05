«حياة كريمة» تنظم قوافل طبية بالمنوفية: لقاح كورونا وعلاج بالمجان

نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شملت تخصصات مختلفة في قرى بمحافظة المنوفية، منها «نادر»، وهو جزء من الدور المجتمعي الذي تؤديه بالمحافظة، ضمن محور بناء الإنسان المصري، الذي يعتبر من محاورها الأساسية التي تسعى لتحقيقها، بالاضافة لكونها جزءا ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تنظمها المؤسسة.

قوافل «حياة كريمة» الطبية تضم معامل تحاليل ولقاح كورونا

وضمت القافلة الطبية التي نظمتها «حياة كريمة»، معمل تحاليل، و10 تخصصات طبية مختلفة، وصرف للأدوية بالمجان للمواطنين، إلى جانب توفير قافلة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

واستفاد من تلك القافلة 680 مواطنا من أهالي وأبناء القرية، إلى جانب أخرى نظمت من قبل مؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع جامعة السادات في المحافظة ذاتها، وتحديدا بقرية دنشواي، وضمت 6 تخصصات طبية مختلفة وصرف للأدوية بالمجان، وخدمت 370 من أهالي القرية.

شباب «حياة كريمة» ينظمون عمليات تلقي لقاحات كورونا

في السياق ذاته، مازال الشباب وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة»، مستمرون في تنظيم عمليات تلقي المواطنين للقاح كورونا، بمراكز الشباب في مدن ومراكز المنوفية المختلفة، والتي تشرف على تنظيمها المحافظة ومديريتي الصحة والشباب والرياضة، جنبا إلى جنب مع المؤسسة، وأصبح عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح أكثر من 35 ألف مواطن في 9 مراكز شباب بالمحافظة.

وجاء قطار «حياة كريمة» حاملًا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير؛ فهو مشروع الدولة العملاق الذي يسعى إلى تغيير حياة 58 مليون مواطن مصري، منتشرين في القرى والمحافاظات التي يهاجمها الفقر، ويمثلون أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد، سعيا من الدولة لتعويضهم في مختلف محاور الحياة، وأن يعم الخير والنماء عليهم.