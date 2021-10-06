بعد غنائها أمام السيسي.. ريهام عبد الحكيم «مطربة الأحداث الوطنية»

شاركت الفنانة ريهام عبد الحكيم فى تقديم أغنية وطنية بعنوان «يعني ايه كلمة عبور»، وذلك ضمن الندوة التثقيفية الـ«رابعة والثلاثين» المقامة اليوم الأربعا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس تحت «عنوان أكتوبر 73».

احتفالات وطنية شاركت فيها ريهام عبد الحكيم

وقدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم، الأغنية الخاصة بها لايف خلال الحفل في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي ذلك احتفالًا بالذكرى 48 لذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

احتفالية تكريم المرأة

وهذه لم تكن المرة الأولى التي تشارك فيها الفنانة ريهام عبد الحكيم في احتفالية وطنية وتقدم فيها أغنية من أغانيها الخاصة بعنوان «الرحلة»، حيث سبق وشاركت مؤخرًا في احتفالية تكريم المرأة التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته.

احتفالية نقل المومياوات

كما شاركت أيضا الفنانة ريهام عبد الحكيم في احتفالية نقل المومياوات، بأغنية بعنوان «مصر لم تنم»، وكانت أيضًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الحكيم تستعد خلال الفترة المقبلة لأحياء حفل غنائي كبير في قصر عابدين، ويشاركها فيها الفنان مدحت صالح يوم 29 أكتوبر، والحفل تحت عنوان «صوت السينما»، سيتم فيه إعادة توزيع الأغاني من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني والحفل سيكون بقيادة ناير ناجى.

أما عن التذاكر الخاصة بالحفل فتنقسم إلى 4 فئات مختلفة الأولى ستكون بمبلغ 650 جنيه، أما الثانية فستكون بمبلغ 900 جنيه، والثالثة 1500، والرابعة 3500 جنيه، وسيتم اتباع كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.