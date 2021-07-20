ريهام عبد الحكيم تتمنى الشفاء لـ سوما بعد خروجها من العناية المركزة

عانت المطربة سوما خلال الفترة الماضية من مرض نادر، سبب لها آلام كثيرة، دخلت على أثره العناية المركزة، ونشرت المطربة ريهام عبد الحكيم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة تجمعها بالفنانة سوما، وعلقت عليها قائلة: «يا رب بحق الأيام المفترجة اشف سوما وعافها وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بألف سلامة».

وطلبت سوما، منذ أيام، من جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وللفنانة ياسمين عبدالعزيز بالشفاء العاجل، وقالت «سوما» عبر صفحتها على «فيس بوك»: «بطلب منكم الدعاء ليا بالشفاء في الأيام المفترجة دي، ولكل مريض، محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبدالعزيز وكل مريض».

تفاصيل الحالة الصحية لـ سوما

ونقلت سوما إلى العناية المركزة منذ أيام، وأجرت بعض التحاليل والفحوصات، حتي خرجت من العناية المركزة، واستقرت حالتها الصحية، وذلك بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد نهاية يونيو الماضي.

من ناحية أخرى، كان الكثير من نجوم الفن والمشاهير، طالب جماهيرهم بالدعاء إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الساعات الأخيرة، حتى يشفيها الله سبحانه وتعالى، من الأزمة الصحية التي تعاني منها حاليا.

آخر ظهور للفنانة سوما قبل مرضها

وتوقفت سوما عن نشاطها الفني خلال الفترة الحالية، وكان آخر ظهور لها خلال فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بشهر نوفمبر الماضي، حيث أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ29، تحت رعاية رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدى صابر، على مسرح النافورة بالأوبرا في القاهرة.

وقدمت سوما خلال الحفل باقة مختارة من أجمل الأغاني تنوعت بين أغانيها الخاصة وأغاني زمن الفن الجميل، ومنها «ده حبيبي، يا تمر حنة، في ظروف أحسن من كده، أما براوه، لوحدك حبيبي، سيدى يا سيدى، أجدع صحاب، نسم علينا الهوى».