«صحة الدقهلية» تعلن تخفيض رسوم تحليل PCR إلى 900 جنيه.. اعرف رابط الحجز

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، موافقة رئيس مجلس الوزراء اليوم الموافق 6 أكتوبر، على تخفيض الرسوم الخاصة بتحليل الـ PCR ويفعل القرار من تاريخه، مشيرا إلى تخفيض الرسوم لتصبح 900 جنيه للمصريين و1200 جنيه لغير المصريين.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أنه يسمح باستخراج شهادة معتمدة للسفر بالخارج لجميع الدول العربية والأجنبية، بعد عمل المسحات لفيروس كورونا وليس لها علاقة بالتطعيم أو تلقي اللقاح.

الأوراق المطلوبة للحصول علي تحليل PCR

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على التحليل هي: صورة البطاقة، صورة جواز السفر، صورة الحجز، دفع مصاريف الخدمة بالفيزا، والحجز على الرابط: http://www.clab.mohp.gov.eg

غرفة عمليات 4 أيام خلال احتفالات أكتوبر

ومن جهة أخري قال الدكتور سعد مكي، إن مديرية الصحة بالدقهلية أنهت استعداداتها لاحتفالات 6 أكتوبر، بوضع خطة تأمين طبي شاملة وإلغاء كافة الإجازات والراحات للفريق الطبي على مستوى مديرية الصحة

وأشار إلى توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم، موضحا أنه تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة في حال الحاجة إليها.

كما اطمأن على تأمين جميع المستشفيات بمصادر المياه ومولدات الكهرباء، وأن مديرية الصحة أعدت غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته وذلك لمدة 4 أيام على مدار 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر وحتى يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 للإشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات، وأنه تم التنسيق مع هيئة اسعاف الدقهلية لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة وأماكن التجمعات، مؤكدا على أنه تم التنسيق مع المستشفيات الجامعية لسهولة إجراء الخدمات الطبية فترة الاحتفالات.