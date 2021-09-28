مصدر: الوزراء مفوضون لتحديد موعد تطبيق آلية «اللقاح» أو PCR

قال مصدر حكومي مُطلع، إنّ قرار الحكومة بشأن تطبيق آلية «اللقاح أو الـPCR»، بانتظار قرارات الوزراء بشأن موعد بدء تطبيقه؛ حيث يكون الوزراء مفوضين لتحديد موعد بدء تطبيق القرار، كلٍ في المنشآت التابعة له.

تفويض الوزراء في تحديد موعد سريان آلية «اللقاح أو الـPCR» لموظفي الحكومة

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنّ مجلس الوزراء ناقش هذا الأمر في اجتماعه الماضي، وهناك توافق لدى الحكومة بشأن أهمية اللقاحات في تقليل المخاطر المحتملة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفت المصدر، إلى أنّ كل وزير سيحدد الفترة التي سيبدأ بعدها إلزام المواطنين بتقديم تحليل PCR كل 3 أيام حال عدم تلقي اللقاح، مشيرا إلى أنّ التوجيهات الصادرة للوزراء، تُحدد المهلة الممنوحة للموظفين الحكوميين بحد أقصى فترة تُقدر بشهرين.

مصدر: الحكومة عازمة على تشجيع فئات المجتمع كافة على تلقي لقاح كورونا

وأكد المصدر عزم الحكومة على تشجيع جميع الفئات المجتمعية لتلقي لقاحات كورونا، موضحا أنّ اللقاح أصبح إلزامي لعدة فئات، منها العاملين بالمدارس بمختلف فئاتهم، والعاملين بالجامعات بمختلف فئاتهم أيضا، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب الأكبر من 18 عاما، مع دراسة تطعيم الأطفال في عمر من 12 حتى 18 عاما، وحال عدم أخذ اللقاح سيتم تطبيق آلية الـPCR.

وتعتزم الدولة المصرية، إتمام تلقيح نحو 40 مليون مواطن ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» حتى نهاية العام الحالي، في إطار جهودها لتشجيع تلقي المواطنين للقاح كورونا، بما يدعم جهود الدولة في تقليل مخاطر الجائحة لحدها الأدنى.

وتعمل وزارة الصحة والسكان، بمتابعة مباشرة لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، على التصنيع المحلي للقاحات فيروس كورونا المستجد، وغيرها من اللقاحات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وبدأت الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» إنتاج لقاح «سينوفاك فاكسيرا» بالفعل.