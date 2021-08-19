موقع حجز شهادات PCR المعتمدة بالـ«باركود» بالدقهلية والأوراق المطلوبة

تبدأ مديرية صحة الدقهلية بداية من غد الجمعة، الحجز لاستقبال الراغبين في استخراج شهادات «PCR» المعتمدة بالـ«باركود»، وذلك بإدارة المعامل التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بجوار مستشفى صدر المنصورة، على أن يتم الحجز قبلها من خلال موقع وزارة الصحة، وتبلغ قيمة رسم شهادات PCR المعتمدة 1260 جنيها.

«مكي»: نقل جهاز «PCR» إلى إدارة المعامل

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جري نقل جهاز تحليل «PCR» من مستشفى المنصورة الدولي إلى إدارة المعامل بجوار مستشفى صدر المنصورة، ويعتبر هذا الجهاز الوحيد المعتمد دوليا حيث تم ربطه مباشرة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

كيفية استخراج شهادات «PCR» المعتمدة بالـ«باركود»

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أن الجهاز أصبح جاهزا لاستقبال الراغبين في استخراج شهادات «PCR» المعتمدة بالـ«باركود»، والتي تُعطى للراغبين في السفر كشهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الشهادة معتمدة للسفر بالخارج لجميع الدول العربية والأجنبية، وتستخرج بعد عمل المسحات لفيروس كورونا، وليس لها علاقه بتلقي اللقاح.

الأوراق المطلوبة لشهادات PCR المعتمدة بالـ«باركود»

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المستندات المطلوبة هي صورة البطاقة، وصورة جواز السفر، وصورة الحجز، ودفع مصاريف الخدمة برسوم قدرها 1260 جنيها، مشيرًا إلى أنه يمكن الحجز من خلال موقع وزارة الصحة: http://www.clab.mohp.gov.eg.