شركات إلحاق العمالة ترحب بخفض رسوم الـ«pcr» للراغبين في السفر

رحب حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، بقرارالحكومة المصرية بتخفيض رسم السفر للراغبين في إجراءات تحليل pcr لافتًا إلى أنها من أهم المشاكل التي تواجه أكثر من 100 ألف عامل مصري بالخارج حاليا.

نداء لوزيرة الصحة لزيادة أعداد مراكز pcr

ووجه رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» نداءً إلى هالة زايد وزيرة الصحة المصرية بضرورة عدم مركزية مراكز التحليل وزيادتها في عدد من المحافظات لاستيعاب العمالة المسافرة وإجراء تحليل الفيروسات بدلًا من حصرها فقط على المعامل المركزية بالقاهرة.

قرار الحكومة يخفف من أعباء المسافرين للخارج

وتابع إمام أن القرار جاء لتخفيف العبء عن المسافرين المصريين وغير المصريين، حيث إنه يتم إجراء تحليل الـ PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغير المصريين مقابل 1600 جنيه مما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة.

وقال رئيس شعبة إلحاق العمالة، إن المعامل المركزية بالقاهرة غير قادرة على استيعاب الممارسين الصحيين «أطباء وصيادلة وتمريض»، الذين تمّ السماح لهم بالسفر للسعودية، ولم تستوعبهم المعامل المركزية بالقاهرة.

وأضاف إمام أن السعودية هي الدولة العربية والخليجية الأولى المستقدمة للعمالة المصرية، وتستضيف أكثر من 2.5 مليون عامل مصري من كل المهن تليها دولة الإمارات ثم الكويت ثم قطر وعمان والبحرين، كاشفًا عن أن شركات التوظيف من المهن التي تعرضت لعدة أزمات بسبب فيروس كورونا.

نص قرار مجلس الوزراء للمسافرين للخارج

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR COVID19 وفقًا للمتغيرات في أسعار الكشوف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل، لتقديم الخدمة في الوقت المحدد، واستحداث خدمات مختلفة.

ونص القرار على أن يكون التحليل للمصريين بقيمة 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، ولغير المصريين بقيمة 1200 جنيه، بدلاً من 1600 جنيه، مع استحداث خدمة إصدار التحليل خلال ساعتين بقيمة 1600 جنيه للمصريين، و1800 جنيه لغير المصريين، كما يتم إجراء التحليل بالمطارات وفقاً لمتغيرات الوضع الوبائي بقيمة 1000 جنيه.