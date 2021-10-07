حظك اليوم برج السرطان الخميس 7-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يعرف بشخصيته المزاجية، إذ يمكن أن يجرح أحد بكلامه إن كان في مزاج سيئ، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

فريق من الكواكب في مربع برجك.. حاول أن تكون صبورا، وأن تشرح رغباتك بهدوء.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.