حظك اليوم الأربعاء 6-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يمكن للأبراج الفلكية أن تساعد في تحديد التوافق بين الأشخاص من خلال الصفات التي تجمعهم، حيث يهتم علم الأبراج الفلكية بتقديم تحليل مفصل لشخصية الفرد، وفقًا لتاريخ ميلادهم.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 6-10-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد بمواجهتك.. انتبه لحقوقك ولا تغامر وتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

حظك اليوم برج الحمل 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. فريق من الكواكب بمواجهة برجك مما يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك.. انتبه قد يبعدك ذلك عمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 6-10-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجبات مهنية أو منزلية، وتقوم بما عليك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الثور 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تبدو واعيا أن للآخرين حقوقا مثلك وتتعامل بذكاء مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-10-2021 على الصعيد المهني

الفلك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا، وقد يجمعك بالزملاء والأهل نشاطات مشتركة ولقاءات موفقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يرفع من معنوياتك، وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 14 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 6-10-2021 على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج السرطان 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في مربع برجك، وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 6-10-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تتكلم بثقة، وتراعي مشاعر المحيطين بك.

حظك اليوم برج الأسد 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر الجديد بمنزلك الثالث يدفعك اليوم نحو تخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 6-10-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للتسرع في قراراتك وعليك بالحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم برج العذراء 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تتخذ مواقف متسرعة كي لا تندم، وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء سلمى حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 6-10-2021 على الصعيد المهني

تسيطر اليوم على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم برج الميزان 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 6-10-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وبتنظيم جهودك.. لا تبدد طاقتك فيما لا ينفع وحافظ على اتزانك النفسي.

حظك اليوم برج العقرب 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تعلن خططك ولا تتكلم عن أخبارك وعن حياتك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 6-10-2021 على الصعيد المهني

يدعمك أناس مخلصون وتقوم بتنمية أعمالك وتستطيع أن تحقق إنجازا.

حظك اليوم برج القوس 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الأصدقاء ويعدك ذلك بأجواء جميلة وعلاقات موفقة ومتوافقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة بسمة، ويوافق تاريخ ميلادها 7 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 6-10-2021 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالتأني وعدم المغامرة وعليك أن تنظر أين تضع قدميك، ولا تتسرع في خياراتك.

حظك اليوم برج الجدي 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

الكواكب مجتمعة في وضع معاكس وينصحك الفلك بأن تتوخى الحيطة والحذر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 6-10-2021 على الصعيد المهني

الشمس والقمر الجديد بمنزل الحظ يدفعانك لإظهار مواهب جديدة وتلمع كالذهب وتجذب الجميع.

حظك اليوم برج الدلو 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 6-10-2021 على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط لمستقبلك، فقط انتبه لحقوقك وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج الحوت 6-10-2021 على الصعيد العاطفي

يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب، واليوم مناسب لإصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.