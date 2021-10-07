نانسي صلاح لـ«الوطن»: دوري في مسلسل المماليك مرعب

تعيش الفنانة نانسي صلاح خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني، وتواصل تصوير عددا من أعمالها الفنية، من بينها مسلسل «المماليك»، الذي تشارك فيه بجانب رانيا يوسف وبيومي فؤاد.

نانسي صلاح تكشف تفاصيل دورها في مسلسل المماليك

وعن مسلسل المماليك، قالت الفنانة نانسي صلاح: «خلال الفترة دي أنا بصور مسلسل جديد اسمه الممياليك، دا مسلسل مهم جدا، وهيكون مختلف عن كل الأعمال اللي تم تقديمها قبل كدا».

وأوضحت نانسي صلاح: «دوري في مسلسل المماليك هيكون مختلف تماما مش هعرف أحرق منه كتير، لكنه حرفيا دور مرعب جدا أنا أول ما شوفت نفسي اترعبت من الشخصية اللي بقدمها».

وتابعت الفنانة: «بوعد الجمهور إنهم هيشوفوا عمل مختلف ودور جديد عليا تماما، احنا خلاص قربنا نخلص تصوير وهيشوفوه قريب».

مسلسل المماليك

يذكر أن مسلسل المماليك بطولة رانيا يوسف وبيومى فؤاد وفيدرا ونانسي صلاح ومحمد لطفي ورامى وحيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

مسلسل القرار

يذكر أن الفنانة نانسي صلاح تعيش خلال هذه الفترة حالة كبيرة من النشاط؛ إذ تواصل تصوير حكاية «خيال حلمي»، إحدى حواديت مسلسل القرار وتشارك في بطولتة بجانب إدوارد ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد إبراهيم وإخراج تامر حمزة.

وكانت قد صرحت نانسي صلاح في وقت سابق لـ«الوطن»، بأنهم بدأو التحضير للجزء الثاني من فيلم «ماما حامل»، بعد نجاح الجزء الأول، ويشارك فى بطولتة ليلي علوى وبيومي فؤاد وحمدى الميرغني ومحمد سلام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج أحمد الجندي.