نانسي صلاح: نستعد للجزء الثاني من مسلسل «طلقتك نفسي»

نجاح كبير حققه الجزء الأول من مسلسل «طلقتك نفسي»، الذي تشارك في بطولته الفنانة نانسي صلاح، وقد كشفت عن بدء التحضير للجزء الثاني منه.

نانسي صلاح تكشف تفاصيل «طلقتك نفسي»

وقالت نانسي صلاح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «عندي خبر حلو لكل الجمهور اللي حبوا حكايات مسلسل طلقتك نفسي إن خلاص بدأنا التحضير للجزء الثانى من العمل».

وأوضحت نانسي: «قماشة المسلسل تسمح بأن يكون هناك جزء آخر؛ لأنه كان متعدد الحكايات ويناقش كثير من المواضيع الاجتماعية ومشكلات الأزواج».

وأشارت الفنانة إلى أنه لم تحدد التفاصيل كافة حتى الآن، لكن أخبرت ببدء التجهيز للعمل، وأنه لا يزال فى مرحلة الكتابة حتى الآن، وسيكون التصوير قريبا.

يذكر أن مسلسل طلقتك نفسي كان قد عرض منذ فترة، وحقق نجاحا كبيرا، وكان العمل عبارة عن حكايات منفصلة، كل حكاية بموضوع وأبطال مختلفين.

مسلسل طلقتك نفسي

وشارك في بطولة «طلقتك نفسي»، الجزء الأول، عدد من الفنانين من بينهم أحمد عصام وهاجر أحمد ونانسي صلاح وكارولين عزمى وميدو عادل وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد عصام، وإخراج محمد النقلي.

مسلسل القرار

يذكر أن نانسي صلاح تواصل خلال هذه الفترة تصوير مسلسلها الجديد «القرار»، التي تشارك فى الحدوتة الأولى منه بعنوان «خيال حلمي»، بجانب إدوارد وغفران وعفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

كما أنها تواصل أيضا خلال هذه الفترة تصوير مسلسل «المماليك»، الذي تشارك فيه بجانب رانيا يوسف وبيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين.