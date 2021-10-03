نانسي صلاح: نحضر للجزء الثاني من «ماما حامل»

كشفت الفنانة نانسي صلاح، عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم «ماما حامل»، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، والذي شارك فيه ليلي علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، ومحمد سلام وعدد آخر من الفنانين.

الجزء الثاني من فيلم ماما حامل

وقالت نانسي صلاح لـ«الوطن»: «عندي خبر حلو لكل الناس اللي عجبها الجزء الأول من فيلم ماما حامل، إحنا بدأنا نحضر للجزء التاني، هو لسّا محصلش أي حاجة لحد دلوقتي، بس المسؤولين عن العمل كلموني وقالولي خلاص هنبدأ التحضير للجزء الثاني، ومش هقدر أكشف تفاصيل أكتر من كده، لأن فعلا لسه مفيش حاجة حصلت».

وأضافت نانسي، أنّ الجزء الأول من «ماما حامل» حقق نجاحا كبيرا، تفاعل معه الجمهور بشكل ملفت، متابعة: «الفيلم شارك فيه عدد كبير من الفنانين اللي بيحبهم الجمهور، ويمكن ده سبب تعلقهم بالفيلم».

وتدور فكرة فيلم ماما حامل، حول الزوج والزوجة الذين تربطهما علاقة حب قوية رغم مرور سنوات على زواجهما، ولديهما ولدين في سن الشباب، لكنهما يرفضان فكرة الزواج، فيلجأ الزوجين لحيلة لإقناع ولديهما بالزواج، وهي أن يخبراهما أنّ والدتهما حامل، كي يكونا أكثر تقبّلا لفكرة الزواج والإنجاب.

فيلم ماما حامل

فيلم ماما حامل بطولة ليلي علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، نانسي صلاح، هدى الأتربي، سليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

مسلسل المماليك

وتواصل الفنانة نانسي صلاح، تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد المماليك، الذي تشارك في بطولته إلى جانب رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين.