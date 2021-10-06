4 مواقف إنسانية للسيسي في حفل نصر أكتوبر.. بينها «تحية قائد كتيبته»

كعادة كل عام في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لرجال القوات المسلحة، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، التي عقدت في مركز المنارة للمؤتمرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر هذا العام، والتي حملت اسم «العبور العظيم»، حيث حرص الرئيس على توجيه رسائل مختلفة، وطلب تذكّر حجم الصعاب والتحديات التي تغلبنا عليها لنصل إلى حاضرنا، الذي تسطر فيه مصر قصة نجاح عظيمة بدأت منذ سنوات.

الرئيس السيسي يكشف عن قائد كتيبته

تحدّث الرئيس السيسي خلال كلمته، عن علاقته باللواء سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر، ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، خلال مشاركته في منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، التي أُقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات، للمرة الأولى أمام العلن، قائلا: «هوجه التحية لقائد أنا خدمت معاه، قائد كتير من المصريين ميعرفوهوش، وكتير من الجيش ميعرفش، ده اللواء سمير فرج كان قائد كتيبتي»، متابعا: «اسمحلي يا فندم اتكلم، عمره ما ذكر ده في أي لقاء تلفزيوني، وده أمر أنا مقدره».

تقديم التحية للمشير طنطاوي

في لفتة إنسانية أخرى، حرص الرئيس السيسي في ذكرى الحرب وكعادة كل عام، على تقديم التحية للمشير الراحل محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي، وشهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا عن المشير كأحد أبطال حرب أكتوبر وأحد أبطال القوات المسلحة، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان «لمسة وفاء».

السيدة جيهان السادات حاضرة في احتفالية نصر أكتوبر

في أول ذكرى لحرب أكتوبر المجيدة بعد رحيلها، حضرت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في الفيلم التسجيلي «صناع التاريخ»، الذي عُرض في الندوة التثقيفية 34 بعنوان «أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار الاحتفالات بالذكرى 48 للنصر العظيم، حيث أشار الفيلم إلى جهود السيدة الراحلة جيهان السادات، التي غيّبها في يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض.

موقف الأشقاء العرب

رسالة إنسانية أخرى وجّهها الرئيس السيسي، خلال حديثه عن ذكرى نصر أكتوبر، للأشقاء العرب، قال فيها إنّهم قدّموا الكثير لمصر: «خلال أزمة حرب 67، لم تقف مصر في معركتها بمفردها، بل كان معها أشقائها العرب، الذين وقفوا معها بالدعم والمساندة بالرجال والسلاح والمال، وكان ذلك أحد أهم أسباب قدرتنا على الاستمرار والاستعداد الجيد لتحقيق نصر أكتوبر، ولن ننسى لهم ذلك».

كما أشار الرئيس إلى موقف الإخوة العرب مع مصر، خاصة في الفترة الصعبة التي مرت عليها بداية من 3 يوليو 2013، موضحًا أنّ «دعمهم كان قويا في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر».