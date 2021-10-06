«كمل عبورك» أوبريت جمع تامر حسني وبلقيس وأبو احتفالا بنصر أكتوبر

شارك عدد من نجوم الفن، في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تقديم أوبريت غنائي بعنوان «كمل عبورك».

بلقيس وتامر حسني ومصطفى حجاج يشاركون في «كمل عبورك» أمام الرئيس السيسي

وشارك في الأوبريت الغنائي كل من تامر حسني، مصطفى حجاج، ريهام عبدالحكيم، بلقيس الإماراتية، وأبو، وذلك في الوقت الذي تحتفل فيه الدولة المصرية، بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة التي ستظل فخرًا لكل مصري وعربي بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية، في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

كلمات أوبريت «كمل عبورك»

أوبريت «كمل عبورك» من كلمات الشاعر محمد البوغا، وألحان أحمد العتباني، وذلك بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال، ومن كلمات الأوبريت:

كمل عبورك هو ده وقتك ودورك

ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك

امشي في طريقك

ربنا دايما دايما يعينك

طول ما مصر في نن عينك

شعب مصر أكيد معاك

وصلت رسالتك وحي على العلم

شوفنا في طاقتنا إنه مش عايز كسل

والكل لازم يبقى ليه دور في البلد

وسمينا باسم البلد وده حصل

اصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم

وعدك صريح على رأي فلاح فصيح

للمرأة دور في مجتمعنا

ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي أي فرد في البلد

أنا كل يوم في المدرسة بحي العلم

الجندي عنده سلاح وأنا عندي القلم أكيد هيكون ليا

قالوا اللى راحوا هيتنسوا مين اتنسى

ده منسي درس بيدرسوا في المدرسة

ده الاختيار يايعيشك يايموتك