الرئيس السيسي للمصريين: كلنا واحد.. واوعوا أي كلام يفرق بيننا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للمصريين، قائلا: «اوعوا أي كلام يفرق بين المصريين وبعضهم البعض».

وأضاف خلال كلمته بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر: «كل الجيش وكل الشرطة وكل القضاء وكل الإعلام، كلنا واحد، لو أنتم عاوزين إن إحنا دايما نحقق أكتر من كده، كونوا على قلب رجل واحد».

وتابع: «في 67، شوفتوا الكلام اللي اتقال إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هيستقيل، اتهزمنا فأنا هستقيل، لكن البلد كلها وقفت إيد واحدة ورا منه، واستعادنا توازننا وقوتنا تاني وعملنا النصر، وده درس مهم أوي».

وأكد: «الهدف هو محاولة تقسيمنا، وزرع الخلاف بيننا على أي شكل من الأشكال وضعا في الاعتبار إن مفيش حاجة واحدة، لازم يبقى فيه اختلاف وتنوع وتعدد ومفيش حد يقول أنا اللي صح وغيري غلط، لكن ممكن نقول أنا صح واللي قدامي صح».

السيسي يحيي الشهداء والمصابين

ووجه السيسي التحية للشهداء والمصابين: «مش هنسى شهداءنا ومصابينا اللي قدمهم الشعب المصري من الجيش والشرطة والقضاء ومن المجتمع خلال المرحلة اللي موجودين فيها، وكل التحية ليهم ولأسرهم اللي قدموا من أجل أننا نبقى موجودين دلوقتي وفي نعمة وسلام، ولسه».

وأضاف خلال حديثه في منتدى ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بعنوان «العبور إلى المستقبل»، «بعزيمة الرجال والتضحيات اللي بتقدم هنحقق أكتر من كدا واستقرار أفضل من كدا وقدرة أعز وأكبر من كدا».