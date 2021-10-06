السيسي عن نصر أكتوبر: تحية للقائد الذي اتخذ القرار وتحمل مسؤوليته

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ جيل نصر أكتوبر قاده رجل عظيم، أخذ قراره في ظل ظروف صعبة، متابعا: «بقول تاني، فرق كبير أوي إني أقولك أحداث وإنك تعيش الأحداث، مفيش مقال اتكتب في جرايد مصر من وأنا عندي 9 سنين عن حالنا وظروفنا إلا وكنت أقراه، لكل الكتاب الموجودين باختلاف ألوانهم واتجاهاتهم، مكانش في ثقة إننا نعبر ونحقق اللي حققناه».

السيسي: تحية للقائد الذي تحمل المسؤولية أمام التاريخ والله

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، المنعقدة في مركز المنارة للمؤتمرات والتي حملت اسم «العبور إلى المستقبل»، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم: «تحية للقائد اللي خد القرار وتحمل المسؤولية أمام التاريخ والله، وتحية للشعب والجيش المصري اللي قدّم كل عزم وقوة وتضحية عشان نحقق النصر، وكل التحية للشهداء والمصابين».

السيسي: مهم أوي نبقى كلنا على قلب رجل واحد

وتابع الرئيس: «ديما وإحنا بنتعامل مع بعض، مهم أوي كلنا نبقى على قلب رجل واحد عشان نتجاوز المرحلة اللي إحنا فيها، أنا عاوز أقولكم إن عملية تطوير الدول فيها حركة، ولو توقفت يبقى فيه مشكلة في البلد».

وزاد الرئيس: «لو حركة البناء والتنمية والتعمير والتطوير وقفت في أي دولة، يبقى في مشكلة في البلد دي، وإن شاء الله ده مش هيكون عندنا موجود في مصر».