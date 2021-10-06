رئيس الاتحاد العربي لحماية لطفولة لـ«الوطن»: ميس عبد الهادي تعشق مصر

قالت الدكتورة صباح الصالح، رئيس الاتحاد العربي لحماية الطفولة، إن الشاعرة الطفلة الفلسطينية ميس عبد الهادي، إنسانة وطنية جدا، وتم اختيارها سفيرة للاتحاد في فلسطين، بعد لقاء جمعهما في مصر حيث وجدت أنها تمتلك موهبة شعرية رائعة وشخصية قوية.

وأضافت الصالح لـ«الوطن»: «شعرت بالفخر حينما شاهدت ميس عبد الهادي، سفيرة الاتحاد في فلسطين، وهي تلقي قصيدة بمناسبة نصر أكتوبر العظيم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللاتحاد كل الشرف أن يتم اختيار ميس من أجل إلقاء القصيدة».

وتابعت: «الطفلة الفلسطينية ميس عبد الهادي محبة لمصر ولشعبها، وحينما زارت مصر من قبل كانت تريد أن تمتد الزيارة لفترة أطول، وحينما تقابلنا للمرة الأولى كانت في مناسبة مشتركة ورأيتها وهي تلقي الشعر وتقوم بالغناء بكل ثقة ولمست فيها شخصية رائعة».

وألقت ميس عبدالهادي، قصيدة بعنوان «عزيز على القلب أكتوبر»، الخاصة بنصر أكتوبر المجيد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل».

الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى احتفالي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، ويديره الإعلاميان ريهام الديب ومحمد ترك.

منتدى احتفال نصر أكتوبر

ويشارك في المنتدى اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا، الشيخ سليمان عيد أبوسمري، أحد أعضاء مجاهدي شمال سيناء، المستشار محمد جمال الغيطاني، المستشار بوزارة الخارجية، والطالبة ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء، والشاعر عبدالله حسن، والشاعرة الفلسطينية، ميس عبدالهادي.