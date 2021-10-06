أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم: تحية لصاحب قرار العبور وهنعمر سيناء

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل».

تصريحات الرئيس السيسي عن اللواء سمير فرج

وخلال فاعليات الندوة التثقيفية، صرح الرئيس السيسي بعدد من التصريحات حول حرب أكتوبر، وتطرق أيضًا لهزيمة 1967، وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس خلال فاعليات الندوة:

- اللواء سمير فرج كان قائد كتيبتي، وكان في الوقت ده السمعة الطيبة والقدرة العلمية معروفة جدًا عنه، وكان راجع من كلية القادة والأركان ببريطانيا.

- لما روحت كلية القادة والأركان ببريطانيا كانت أكتر حاجة مشهورة بيها الكلية هي المناظرة اللي تمت بين اللواء دكتور سمير فرج وبين الرئيس شارون بعد حرب 1973.

- اتعلمت من اللواء سمير فرج إنَّ مفيش مشكلة ملهاش حل.

الرئيس السيسي يتحدث عن سيناء

- كل محافظات مصر قدّمت شهداء ولسة بتقدم عشان نتخلص من الإرهاب.

- هنعمر سيناء.. وأهلها هينسوا إهمال 30 سنة.

- «الشر مهما كانت قدرته مش ممكن يهزم الخير».

- السيسي لنجل الغيطاني: «إحنا من منطقة واحدة.. ووالدك كان صديق عزيز ليا».

تحية للرئيس الراحل أنور السادات

- تحية للسادات.. صاحب قرار العبور وقائد النصر العظيم.

- كنت من الجيل اللي شاف 67 كويس.. والعبرة ليست بالسن لكن بالوعي.

- لازم نحافظ على بلدنا بالعمل الشاق والمستمر.

- قرار السادات ومبادرته للسلام كان قراءة سابقة لعصرها.

- تحية للشهداء سبب إننا نبقى موجودين دلوقتي في نعمة وسلام.

- مصر كانت بتتقدم بخطى قوية قبل نكسة 1967.

رسائل للشعب المصري

- شاعر بفضل ربنا على مصر ويارب عاوز تاني بلاحدود.

- مصر لم تسعى يوما لحروب أو نزاعات

- تحية تقدير وإعتزاز لكل رجال وقادة رموز العسكرية المصرية.

- كلنا واحد.. واوعوا أي كلام يفرق بيننا.

- «فضل الشعب على الجيش لن ينسى أبدا.. وهنرد الجميل للمصريين».

- الأشقاء العرب قدموا الكثير لمصر بعد 3 يوليو.. «مش بننسى الفضل».