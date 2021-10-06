«حياة كريمة» تهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة نصر 6 أكتوبر

تقدمت مؤسسة «حياة كريمة» بتهنئة كل من الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات نصر السادس من أكتوبر، كما حيت شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن الأرض والعرض.

وقالت مؤسسة «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»: «تتقدم أسرة حياة كريمة بخالص التهنئة للشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة مرور الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، الذي كان بمثابة المعجزة العسكرية التي حوّلت الحلم إلى حقيقة، وسطّر من خلالها الشعب المصري ملحمة خالدة في حفظ تراب هذا الوطن، والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والعبور إلى مستقبل أفضل».

«حياة كريمة» توجه التحية إلى شهداء انتصار أكتوبر 1973

ووجهت «حياة كريمة» التحية إلى شهداء انتصار 6 أكتوبر 1973 قائلة: «تحية لشهداء مصر الأبرار، وكل من ضحي بروحه ودمه دفاعاً عن الأرض والعرض».

حياة كريمة: تنظيم قافلة طبية متكاملة في قرية نادر بمركز الشهداء بالمنوفية

وفي سياق آخر، قامت مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة المنوفية بتنظيم قافلة طبية متكاملة في قرية نادر بمركز الشهداء، حيث شملت القافلة عدد 10 تخصصات طبية ومعمل تحاليل وقافلة تلقي لقاح كورونا، بالإضافة إلى صرف الأدوية بشكل مجاني.

وأوضحت «حياة كريمة» أنه قد استفاد من القافلة عدد 680 مواطن من أبناء القرية، وأن هذه القافلة تعد ضمن سلسلة قوافل طبية يتم تنظيمها من خلال مؤسسة حياة كريمة في محافظة المنوفية من خلال الجهود الذاتية.

وأشارت «حياة كريمة» أن جامعة السادات نظمت قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في المنوفية وتحديدا في قرية كفر دنشواي، حيث ضمت القافلة عدد 6 تخصصات طبية مع صرف الأدوية بالمجان، واستفاد من هذه القافلة عدد 370 مواطن.