عمليات عيون بالمجان لغير القادرين بسوهاج ضمن أنشطة «حياة كريمة»

دعت مؤسسة صناع الخير للتنمية والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، أهالي قرية الكوم الأصفر والقرى المجاورة بمركز طهطا بسوهاج، للاستفادة من خدمات قوافل مبادرة «عنيك فى عنينا» لمحاربة العمى، التى يتم تنظيمها بعد غد الجمعة ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبالتعاون والتنسيق مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء واشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

تقديم جميع الخدمات بالمجان

واكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، ان المؤسسة تواصل جهودها هذا الأسبوع لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري بعد غدا الجمعة، بتنظيم قافلة الكوم الأصفر، وسوف تقدم القافلة خدمات توقيع الكشف الطبي على عيون الأهالي، وتوزيع الادوية، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات العيون المختلفة، تمهيدا لتسليم النظارات واجراء العمليات فى القريب العاجل، مشيرا إلى مجانية جميع الخدمات المقدمة للأهالي، كما تجرى العمليات الجراحية بالمجان تماما لغير القادرين.

تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية

وأوضح عبدالفتاح، ان فريق عمل مؤسسة صناع الخير وجه دعوة لجميع أهالي قرية الكوم الأصفر والقرى المجاورة، من خلال قيادات الرأي بهذه القرى، للاستفادة من خدمات القافلة، بالحضور، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى نصحت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية فى مجال الحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ويذكر ان مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها ونظمت عدد كبير من القوافل الطبية المتخصصة فى مجال العيون من خلال مبادرة عينك فى عنينا داخل معظم قرى مراكز محافظة سوهاج المختلفة، ونجحت مؤخرا وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر فى تنظيم 10 قوافل شاملة جابت عشر قرى فى 10 مراكز مختلفة من مراكز المحافظة من خلال مبادرة قطار الخير، وقد نجحت هذه القوافل فى توقيع الكشف على 11222 مواطن وأجرت 418 عملية جراحية ووزعت 2118 نظارة طبية ووزعت 2907 عبوة دواء بالمجان تماما على المستحقين.