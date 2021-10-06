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السيسي: «حياة كريمة» مشروع وطني غير مسبوق لرفع معيشة نصف سكان مصر

كتب:

محمد عزالدين
01:11 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع «حياة كريمة» مشروع وطني غير مسبوق لتنمية الريف المصري، والذي يسعى لرفع مستوى المعيشة لأكثر من نصف سكان مصر الذين يعيشون في أكثر من 4000 قرية بتكلفة مبدئية 700 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، التي عقدت في مركز المنارة للمؤتمرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، والتي حملت اسم «العبور إلى المستقبل»: «ستبقى التضحيات والبطولات التي قدمها جيل أكتوبر العظيم خالدة في وجداننا وشاهدا على صلابة هذه الأمة ونبراسا ونموذجا ملهما لنا جمعيا في الجد ودأب لإعلاء شأن الوطن وحفظ ترابه وصون كرامته».

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