التضامن: زيارات منزلية للتوعية بخطر الإدمان بقرى «حياة كريمة» بالغربية

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّه سيتم تنفيذ برامج توعوية، وتوفير خدمات اعلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة، لافتا إلى الاتفاق على تنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع محافظة الغربية، وخطة لإطلاق حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بمخاطر تعاطي المخدرات بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الغربية وعددها 54 قرية و88 تابعا «نجوع وعزب»، بمركز ومدينة زفتى.

خدمات للعلاج من الإدمان مجانا وفي سرية تامة

وأشار عثمان، إلى أنّه يتم تنظيم ورش عمل للأطفال بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وأنشطة رياضية للشباب، والتعرف على آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، حيث سيتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانا وفي سرية تامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لبحث أوجه التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع للتضامن وبين محافظة الغربية، لتنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان بحضور وكلاء الوزارات المعنية وممثلي جامعة طنطا ومؤسسة «حياة كريمة» وممثلي المصانع الكبرى بالمحافظة.‬‪

استهداف 1000 مدرسة مع العام الدراسي الجديد ‬‪

وتابع أنّه سيتم تنفيذ سلسلة أنشطة توعوية بجامعة طنطا، وإعداد معسكرات طلابية لإعداد القيادات الشبابية، وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية على مستوى المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، باستهداف 1000 مدرسة مع العام الدراسي الجديد، والتركيز على المدارس الفنية والتكنولوجية، وتنفيذ برامج توعوية داخل مراكز الشباب بأساليب وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والشباب، باستهداف 150 مركز شباب ونادٍ اجتماعي ورياضي سنويا.

توحيد 6 خطب ليوم الجمعة على مستوى مساجد الغربية

وأوضح أنّه سيتم توحيد 6 خطب ليوم الجمعة على مستوى مساجد محافظة الغربية ودروس كنائسية، للتوعية بمخاطر الإدمان، وتنظيم ورش عمل للفتيات والسيدات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، للتوعية بآليات الاكتشاف المبكر للإدمان، وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.‬‪

تنفيذ حملات الكشف المبكر على العاملين بالمصالح الحكومية

ولفت إلى أنّه جرى الاتفاق على تنفيذ حملة‪Outdoor ‬ على مستوى المحافظة، تحمل رسائل توعوية للمواطنين وتحفيزهم للعلاج من خلال الخط الساخن، واستمرار تنفيذ حملات الكشف المبكر على العاملين بالمصالح والمؤسسات الحكومية على مستوى المحافظة.