«الداخلية»: استشهاد ضابطين ومقتل مسجل في الإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، تفاصيل استشهاد ضابطين بمحافظة الإسماعيلية.

استهداف تشكيل عصابي

وأشارت الداخلية، إلى أنه خلال قيام مأمورية لاستهداف وضبط أفراد تشكيل عصابي شديدة الخطورة، تخصص في ارتكاب عدة وقائع سرقات بالإكراه بالأسلحة النارية، في منطقة البلابسة بمحافظة الإسماعيلية، بادر التشكيل بإطلاق النيران تجاه قوات الشرطة.

استشهاد ضابطين في الإسماعيلية

وتابعت أن المأمورية أسفرت عن استشهاد ضابطين، ومقتل أحد أفراد التشكيل، وضبط باقي أفراد العصابة، والبالغ عددهم 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 أسلحة آلية وبندقية خرطوش.