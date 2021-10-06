تفاصيل اشتباكات الإسماعيلية اليوم.. استشهاد ضابطين في مواجهات مسلحة

«تفاصيل اشتباكات الإسماعلية اليوم».. كانت من بين الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك «جوجل»، التي تضمنت مواجهات بالبنادق الآلية بين قوات أمنية من قطاع الأمن العام، و3 تجار مخدرات في الإسماعيلية؛ ما أسفر عن مقتل أحدهم وتعرض الاثنين الآخرين لإصابات بالغة.

كما أسفرت المواجهات الدامية عن استشهاد ضابطين في قطاع الأمن العام بالإسماعيلية، وهما المقدم أحمد نصار، والمقدم عادل عبد الرحمن، وإصابة اثنين آخرين، أثناء تبادل إطلاق النار مع مجهولين مسلحين بمنطقة حي السلام في مدينة الإسماعيلية.

اقتحام منزل تاجر مخدرات

اشتباكات الإسماعيلية اليوم، بدأت باقتحام منزل تاجر مخدرات في حي السلام، وتبين من التحقيق العاجل التي تجريه النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في استشهادِ ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها في محافظة الإسماعيلية، خلالَ تبادل الأعيرة النارية مع تجار مخدرات، سبَقَ إِصدارُ إذْنٍ من النيابة بضبطه، مصرعه أثناء المداهمة الأمنية لمنزله.

استشهاد ضابطين في المواجهات

تحريات الشرطة، قد توصلت إلى ضلوع المتهم المتوفَّي واثنين آخريْن في تجارة المخدرات والأسلحة النارية والذخائر، وبانتقال الشرطة لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصيب اثنين آخريْن.

مصرع تاجر مخدرات

كما أسفرت المواجهات عن مصرع تاجر والمخدرات وإصابة اثنين آخرين.

وشكَّلت النيابة العامة فريقًا من أعضائها انتقل إلى مسرح الحادث وعاينه وفي صحبته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، كما انتقل الفريق لسؤال المصابينِ من قوات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات في حادث الإسماعلية.