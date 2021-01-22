إصابة سائق وإعادة حركة المرور بعد حريق سيارة على طريق الاسماعلية

أصيب سائق سيارة نقل اسطوانات غاز على طريق القاهرة الاسماعيلية نتيجة انفجار إطار السيارة واشتعال النيران فى عدد من الأسطوانات دون حدوث انفجار وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الحريق واعادة حركة المرور لطبيعتها.

اشتعال النيران

وبدأت الواقعة حينما ورد للأجهزة الأمنية بلاغًا بإنقلاب سيارة نقل مُحملة بإسطوانات البوتاجاز حال سيرها على الطريق القادم من القاهرة المتجه إلى الإسماعيلية نتيجة إنفجار الإطار الأمامى الأيسر، مما أدى إلى إشتعال النيران بالسيارة وإمتدادها لبعض إسطوانات البوتاجاز.

اصابة قائد السيارة

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم رفع آثار الحريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وأسفر ذلك عن إصابة قائد السيارة بإشتباه بخلع بالكتف وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.