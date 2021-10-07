مشايخ وعقلاء جنوب سيناء يهنئون القيادة السياسية بذكرى نصر أكتوبر

قدم مشايخ جنوب سيناء التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة.

كلمة الله أكبر وراء النصر

وقال الشيخ محمد درويش الزيت، الشاعر السينائي، أن القوات المسلحة المصرية استطاعت أن تحقق انتصارات كبيرة خلال أكتوبر العبور، وكلمة الله أكبر كانت السر وراء النصر.

وأضاف «درويش» أن أعمامه كانوا من المجاهدين في منطقة وادي فئران؛ إذ كان يصطحب قوات الاستطلاع المصرية في الدروب والمدقات الجبلية، التي لا يعرفها سواهم، ورصد معسكرات العدو، وتحديد أماكن الذخيرة والأسلحة.

شباب بدو سيناء: الرئيس السيسي حارب الإرهاب بالتنمية

أحمد أبو سليم، شاب من قبيلة العليقات برأس سدر، قال إن الرئيس السيسي نجح في تحقيق المعادلة الصعبة في سيناء شمال وجنوبا؛ إذ حارب الإرهاب الذي يهدف إلى عدم استقرار الأوضاع، وفي الوقت ذاته ينفذ مشروعات تنموية عملاقة على أرض سيناء تتعدي مليارات الجنيهات.

وأضاف «أبو سليم»، أن شباب البدو يعرفون قيمة المشروعات التي تتم على أرض جنوب سيناء، التي لم تحدث على مدار 30 سنة، مثل الطريق الدولي الجديد، وجامعة الملك سلمان، والتجمعات التنموية، والمزارع النموذجية والأخرى التي تهدف إلى نشر السلام والتسامح بين الجميع، بجانب مشروع التجلي الأعظم الذي بدأ في سانت كاترين، ويفتتح العام المقبل، لتصبح جنوب سيناء من المحافظات الجاذبة ليس فقط للسكان، بل لجميع السياح والأديان.

وقدم الشاب الشكر إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قائد التنمية على أرض المحافظة، والقيادات التنفيذية.

اللواء خالد فودة يقدم التحية لمجاهدي سيناء

من جهته، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه بدو سيناء قدموا تضحيات كبيرة، وكانوا بمثابة عيون الصقر للقوات المسلحة المصرية التي كانت تأتي لتراقب العدو وتحركاته، موضحا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كرم عددا كبيرا من هؤلاء المشايخ ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الأولى، وأشاد بدورهم خلال حرب الاستنزاف، قائلا: إن «عدد من البدو اعتقلتهم قوات الاحتلال وعذبتهم بتهم مساعدة الجيش المصري».

وقدم «فودة» التحية للمجاهدين الذين يعيشون الآن، ولأسر المجاهدين الذين رحلوا في صمت، مشددا على أن المحافظة تكرم كل عام عددا من المشايخ والعقلاء والمجاهدين.