تعرف على برنامج جنوب سيناء للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

تحتفل محافظة جنوب سيناء بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بطرق مختلفة عن باقي محافظات مصر، حيث يعد تحرير سيناء عيدا قوميا لمصر عامة وسيناء بصفة خاصة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعلن عن افتتاح مشروعات بتكلفة تتخطى مليار جنيه بمختلف مدن المحافظة، هذا الشهر، خلال الاحتفالات، موضحا أنه وجه الدعوة لعدد من الوزراء وكبار الشخصيات للمشاركة في الاحتفالات.

إكليل الزهور بداية مراسم الاحتفالات

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الاحتفالات ستبدأ بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول اليوم الثلاثاء، بحضور مشايخ القبائل، ومسئولي الجهاز التنفيذي للمحافظة وممثل عن القوات المسلحة، لافتا إلى تنظيم احتفال بمنطقة النصب التذكاري اليوم، تُحييه فرق من التربية والتعليم والشباب والرياضة، معلنا إجراء جولة تفقدية للمشروعات المقرر افتتاحها خلال الأيام القادمة لوضع اللمسات الأخيرة.

ندوة تثقيفية بالديوان العام للمحافظة

وأضاف أن المحافظة سوف تستضيف ندوة تثقيفية غدا الأربعاء بقاعة الديوان العام، يحاضر فيها الخبير العسكري ناجي شهود وخبراء ممن عاصروا حرب أكتوبر، لتعريف مواطني المحافظة بالقوة العسكرية والاستراتيجية لمصر خلال تلك الفترة وكم التضحيات التي جرى تقديمها.

وأعلن المحافظ عن إقامة حفل فني كبير بساحة العلم بطور سيناء، تحييه فرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة، موضحا أن الحل سيشهد تكريم شيوخ وعواقل جنوب سيناء ممن شاركوا في انتصارات أكتوبر.

مشروعات بتكلفة مليار جنيه

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن تكلفة المشروعات المقرر افتتاحها هذا الشهر تصل إلى نحو مليار جنيه، وأبرزها مسجد الروضة بطور سيناء بتكلفة 30 مليون جنيه، طريق حمام موسى بتكلفة 50 مليون جنيه، طريق الإسكان البدوي بالجبيل 20 مليون جنيه، كورنيش رأس سدر وممشى أهل مصر بتكلفة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلي مضمار الهجن بشرم الشيخ، ومشروعات حماية المحافظة من أخطار السيول.

صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة من مسجد الروضة

وأضاف أنه تقرر نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد الروضة بطور سيناء وسوف يقوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بخطبة الجمعة احتفالا بذكرى النصر، وجرى أعداد برنامج للوزارء وكبار الشخصيات المقرر حضورهم الاحتفال بانتصارات أكتوبر.