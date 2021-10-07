مديرية أوقاف دمياط تنظم دورة «الفهم المقاصدي في القرآن والسنة»

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، دورة الفهم المقاصدي في القرآن والسنة بمركز تدريب الأئمة، تحت إشراف الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل الوزارة بالمحافظة، والشيخ علي إسماعيل علي صابر، مدير الدعوة بالمديرية.

أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع الإسلامي وحجية السنة

وتحدث الدكتور وائل السيد عبدالفتاح الششتيري، من أئمة وزارة الأوقاف بدمياط، عن الفهم المقاصدي في القرآن والسنة النبوية، لافتا إلى أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع الإسلامي، ومكانة السنة ومعنى التجديد ودليلة، والأمور التي يدخل فيها التجديد والخلط بين سنن العبادات وأعمال العادات، مؤكدا أن فهم مقاصد الشرع يؤدى للتيسير.

كما تحدث «الششتيري» عن ‏الفهم المقاصدي للقرآن ‏وتعريفه فوائده، و‏أنواع التفاسير الأربعة، ‏وأقسام الفهم المقاصدي للقرآن، والمقاصد العامة الـ9، ‏وأبرز العلماء الذين تكلموا فيه.

أهمية الدعوة الإلكترونية

وتطرق الشيخ محمد علي الكناني، رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية، عن أهمية الدعوة الإلكترونية وكيفية انتشارها وتعريف المواقع والصفحات الرسمية لوزارة الأوقاف وضرورة متابعتها، وفقا للتوجه التنموي المستنير للوزارة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعقد دورات توعوية أسبوعية لتثقيف الأئمة.