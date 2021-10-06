المؤبد لقاتل «الشيخ عماد» محفظ القرآن في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الـ12، برئاسة المستشار السعيد شوقي، قبل قليل، بمعاقبة المتهم بقتل محفظ للقرآن في دائرة مركز إيتاي البارود، في محافظة البحيرة، بالسجن المؤبد.

دفاع المتهم ينفي تهمة القتل العمد عن موكله

وشهدت محكمة إيتاي البارود، في ثاني جلساتها لمحاكمة المدعو «تيمور كندوز»، المتهم بقتل محفظ القرآن «عماد عبد المنعم»، أمس الثلاثاء، والتي تم تأجيلها إلى جلسة اليوم، للاستماع إلى أقوال الشهود ودفاع المتهم، الذي أكد أن موكله لم يكن ينوي قتل المجني عليه.

«الشيخ عماد» دائم الأعمال الخيرية

وأضاف عدد من ذوي المجني عليه أنه دائم العمل الخيري، مشيرين إلى أنه يوم الواقعة كان في طريقه لمساعدة مرضى كورونا، حيث استقل مركبة «توكتوك»، خاص به، لتوزيع أنابيب الأكسجين على المرضى في القرى المجاورة.

إخطار مديرية أمن البحيرة بالواقعة

وترجع أحداث الواقعة حين تلقت مديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة ايتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر إصابته بعدد من الأعيرة النارية، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المجني عليه

وبالانتقال والفحص، تبين مقتل شخص يُدعى «عماد عبد المنعم»، يقيم بقرية «الصواف»، التابعة لمركز إيتاي البارود، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط المتهم وسلاح الجريمة

وكثفت قوات مباحث مركز إيتاي البارود جهودها، حيث تمكنت من كشف غموض الواقعة، وتم ضبط مرتكب الجريمة ويدعى «تيمور الكندوز»، مقيم بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم.