محافظ الشرقية يطالب رئيس شركة المياه بإنهاء المشروعات في موعدها

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، لتهنئته بمنصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله داخل محافظة الشرقية، لدفع عجلة العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

101 مشروع جديد بتكلفة 13 مليار و500 مليون جنيهًا بنطاق المحافظة

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، لخلق بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن إجمالي مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة تبلغ 101 مشروع، بتكلفة تصل إلى 13 مليار و500 مليون جنيه.

محافظ الشرقية يلزم الشركات المنفذة بجدول زمني لإنهاء المشروعات

وطالب المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك المشروعات ودخولها الخدمة، لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن، وخدمات صرف صحي آمنة ونظيفة، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن استقبال المحافظ له اليوم، وتهنئته بمنصبه الجديد، يمثل دفعه قوية لاستكمال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم وضع خطة عمل لإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات، والعمل على إزالة المعوقات لتقديم خدمة متميزة لأبناء المحافظة.