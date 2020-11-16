"مياه الشرب" تدشن حملة توعوية لترشيد الاستهلاك بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف، إلى جانب إطلاق حملات توعوية لمختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية الحفاظ علي البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف.

وفي هذا الإطار أعلن اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، اليوم، عن تنفيذ حملة توعوية ميدانية بقرية "منشأه صهبره" بديرب نجم لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه وأهمية إستخدام القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أن الحملة تناولت الخدمات المقدمة من قبل الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن الذي يعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه بالإضافة إلى تعريف المواطنين بتطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي كما تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأكد رئيس الشركة أن الحفاظ علي المياه واجب وطني ومسئولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع وكذلك الحفاظ علي البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشداً المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والإهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب المياه وإستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة أبرزها عدم الإحتياج للقارئ أو المحصل.