محمد حماقي يطرح ألبوم «يا فاتني» كاملًا على «يوتيوب»

طرح الفنان محمد حماقي، ألبومه الغنائي الجديد «يا فاتني»، اليوم الأربعاء، كاملًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغاني ألبوم محمد حماقي الجديد

ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني 10 أغاني، منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهى: «زيها مين»، و«لو هتسيب»، و«تك»، و«طالع موضة» و«عرض مستمر»، فيما طرح 5 أغانٍ جديدة اليوم، وهم «يا فاتني» وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، بالإضافة إلى «ظلموني»، و«ولا ليلة من لياليك»، و«يا نسيم» وأخيرًا «بنفارق».

ويتعاون محمد حماقي، في ألبوم يا فاتني، مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أمير طعيمة وتامر حسين وأحمد إبراهيم وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي وتميم وتوما وطارق مدكور.

يا فاتني، هي أغنية ألبوم محمد حماقي الرئيسية، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع وميكس توما ديجيتال، وماستر طارق مدكور، وجيتار مصطفى نصر.

كلمات أغنية يا فاتني لـ محمد حماقي

وتقول كلمات أغنية يا فاتني لـ محمد حماقي:

ياااا يا فاتنّي شوق آسرني طال غيابك

يااااه ليه تفارق قلب عاشق دق بابك

يا ناسي عمري ومالك أمري

تعبت قلبي من عذابه

ومين بيقسى وعادي بينسى

حبايبه لما عنه غابوا

يا ناسي شوقي وحنيني

يا ريتني أنساك

ياااا يا فاتنّي خدت مني قلبي هاته

يااااه مين بإيده يعني ينسى ذكرياته

هواك غلبني ليالي سايبني

ما بين دموعي واشتياقي

وبتلاحقني ويا تلحقني

يا تقضي ع اللي مني باقي

يا ناسي شوقي وحنيني