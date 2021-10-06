أحد أبطال حرب أكتوبر في الذكرى الـ48 يكشف عن عوامل النجاح وتحقيق النصر

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد إن عبور قناة السويس كانت بمثابة لحظة افتخار واعتزاز للجميع، والكل كان ينتظر تلك اللحظة، موضحًا أن عبور قناة السويس لحظة فارقة في حياة المصريين، تمت بعد فترة طويلة من الانتظار، موضحًا أنه لم يكن عدو أو صديق يتوقع حدوث ذلك، مؤكدًا أن التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعلي التجريبي لمعركة أكتوبر 73، من أهم أسباب النجاح وتحقيق النصر.

«الألفي»: هذه العناصر وراء تحقيق الانتصار في حرب أكتوبر

وأضاف «الألفي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «TeN»، أن الجيش المصري تعرض إلى تدريب قاسي في ظروف مماثلة تمامًا لما سيحدث خلال العبور، وكان يجرى التدريب في الرياح الناصري، وكان التيار المائي به أقصى من قناة السويس، مع عمل اختبارات بالذخيرة الحية بحضور كبار القادة، كما أن الجميع كان ينتظر تلك اللحظة تحتوي على كل مشاعر الفرح والانتصار والاعتزاز، «كنا بنتحط في ظروف صعبة وبنعديها».

اللواء محمد زكي: انتصار حرب أكتوبر يُعد لحظة استرداد الكرامة

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، أنه كان ضمن الموجة الأولى لاقتحام قناة السويس، قائلا إنه يتذكر دائما هذه اللحظة التي تعد من اللحظات العظيمة التي عاشها مع زملائه من أبطال الجيش المصري، بل وإنها لحظة استرداد الكرامة، مؤكدًا أنه ما زال يتذكر زملائه بما فيهم من استشهد ومن هو ما زال على قيد الحياة، «قبل بدء العملية، كنا ننتظر بشدة اللحظة التي نقتحم بها قناة السويس، واللحظة التي نضع أقدامنا على الضفة الشرقية لقناة السويس لنرفع علم مصر».

«الألفي»: الجيش دائمًا لديه إصرار وعزيمة على تحقيق الهدف

وأشار إلى أن هذه اللحظة من اللحظات التي يصعُب وصفها أو التحدث عنها بطريقة تليق بها، فالجيش المصري دائمًا لديه إصرار وعزيمة على تحقيق الهدف، والإصرار والعزيمة تظهر دائمًا بين الشعب المصري في لحظات الأزمات، وتعرض الأمن القومي للخطر، كما أن لحظة رفع العلم المصري في انتصار أكتوبر هي لحظات يصعب وصفها أو التحدث عنها.