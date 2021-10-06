مستشار بأكاديمية ناصر: خضنا حرب أكتوبر لفرض السلام على العدو

قال اللواء أركان حرب نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، اليوم، إن الحرب دائما ما تكون لفرض الإرادة على العدو، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي خلال حضوره للندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بمرور 48 عامًا على حرب 6 أكتوبر 1973، مؤكدا على مبدأ استراتيجي هام، وهو أننا لم نخض الحرب من أجل الحرب، ولكن لتحقيق السلام.

لم يحدث سلام بوجود أرض محتلة في مصر

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لم يكن ليحدث وجود حالة من السلام مع وجود أرض محتلة في مصر، أو مع وجود عدو جاثم على الأرض يسرق الحق ويغتصب الأرض.

الرئيس السيسي أول من اتخذ قرارًا بتعمير سيناء

وأوضح أن سيناء كانت تعاني من وجود مرض لم يعمل المسؤولون السابقون على حله، وهو ما يسمي بـ«الفراغ السكاني»، في مساحة كبيرة من الأرض وبها عدد قليل من السكان، بينما اتخذ الرئيس السيسي قرارا بتعمير سيناء بالبشر قبل البناء، وأزال الفصل القصري الذي كان يطبقه المسؤولون السابقون تجاه سيناء.

ولفت إلى أن إنشاء شبكات من الطرق والبنى التحتية بين سيناء والمحافظات المجاورة وفر مدن مليونية بسيناء، بخلاف إنشاء مشروع النصف مليون فدان في سيناء وإيصال مليون متر مكعب من مياه النيل إلى سيناء، معلقا: «ده هيوفر الحياة في سيناء وهتقدر أنها تستوعب أكثر من مليون مواطن وصولا لعام 2030، وده هيعدل الميزان السكاني بسيناء».

وأكد أن قرار تعمير سيناء من أهم القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، والذي يسجل باسمه في كافة كتب التاريخ مستقبلا، متابعا: «الجيش مش بيحارب عشان نفسه، الجيش بيروح يموت عشان أهله وعشان الشعب اللي وراه يعيش بعزة وكرامة، وكل ما كان الشعب فرحان بالانتصار كل ما بنحس أننا حققنا حاجة على الأرض، عايز أشوف الناس في الشوارع بتفرح».

واستطرد المستشار بأكاديمية ناصر: «لما صدرت الأوامر للجيش المصري بالانسحاب من سيناء بعد النكسة بدون داعي، ظلت قوات الاستطلاع تعمل في سيناء بكل طاقتها على الأرض، وكانوا أكبر نقطة قوة للقيادة السياسية حينها؛ فنجحوا في جعل سيناء كتابًا مفتوحًا للقيادة حينها، وقدموا معلومات دقيقة نفذت القيادة من خلالها الكثير من العمليات الناجحة».