السيسي: حرب أكتوبر يوم العزة والكرامة.. وستظل خالدة في تاريخ أمتنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، موضحًا أنه يوم العزة والكرامة والنصر الذي سيظل خالدا في تاريخ أمتنا، ويوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، أن حرب أكتوبر كانت ملحمة عسكرية أبهرت العالم ودونت سطورها بأحرف من نور، امتد شعاعه للإنسانية جمعاء ليعكس قوة إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته.

تحية تقدير واعتزاز لرموز العسكرية المصرية

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لأبطال حرب أكتوبر قائلا: «فتحية تقدير واعتزاز لكل رجال وقادة رموز العسكرية المصرية في ذكرى النصر؛ لشجاعتهم وتضحياتهم وتحية لشهداء أبرار قدمو حياتهم فداء للوطن وجادوا بأرواحهم تحت رايته».

ووجه التحية للشعب المصري الذي كان لصموه ووعيه ومساندته لقواته المسلحة في أصعب وأدق الأوقات العامل الحاسم الذي صنع النصر المجيد.

حرب أكتوبر ستبقى نقطة تحول في تاريخنا المعاصر

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حرب أكتوبر المجيدة ستبقى نقطة تحول في تاريخ مصر المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها، وذلك خلال كلمته بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر.