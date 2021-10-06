تعرف على أعلى شهادات استثمار بعائد شهري في البنوك

يلجأ العديد من الراغبين في ادخار أموالهم أو استثمارها إلى شراء شهادات الادخار من البنوك، إذ أنها تعد الطريقة الأكثر أمانا للحفاظ على الأموال دون فقدان أو خسارة، بالإضافة إلى حصول أصحابها على عائد عن تلك الأموال، سواء كانت العوائد شهرية، أو ربع سنوية أو سنوية، ما يجعل البنوك المختلفة تتنافس في توفير شهادات بأعلى سعر عائد، حتى يقوم المواطنون الراغبون في استثمار أموالهم بشراء تلك الشهادات.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل أعلى شهادات استثمار ذات عائد شهري في البنوك المختلفة، وفق خدمة عملاء البنوك، كالتالي:

شهادة البلاتينيوم في البنك الأهلي المصري

- يصل الحد الأدني لشراء الشهادات إلى 1000 جنيه ومضاعفتها.

- تصل مدة شهادة البلاتينيوم إلى 3 سنوات فقط، ويجري تجديدها إذا رغب العميل في ذلك.

- يصل العائد الشهري عن شهادة البلاتينيوم إلى 11%.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادة سمارت من بنك الإسكندرية

- يتمتع العميل بعائد ثابت طوال مدة الوديعة.

- مدة الوديعة تتراوح بين 3 و6 و12 شهرا.

- يصل الحد الأدني لشراء الشهادات إلى 1000 جنيه ومضاعفتها.

- يتمتع العميل بعائد يصرف شهريا.

- يصل سعر العائد إلى 11% من قيمة الشهادة.

شهادات بريمو في بنك القاهرة

- شهادات بريمو الثلاثية، يصل سعر الفائدة إلى 10.75% وتصرف شهريا.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- تصل مدة الشهادة إلى سنوات.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات ادخار البنك التجاري الدولي

- تتراوح مدة شهادة الادخار بين 3 سنوات و5 سنوات.

- يصل الحد الأدنى للشراء إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يجري احتساب العائد ويُصرف للشهادة 3 سنوات شهرياً أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر أو عند الاستحقاق.

- يجري احتساب العائد ويُصرف للشهادة 5 سنوات شهرياً أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر أو عند الاستحقاق.