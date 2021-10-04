البنوك والبريد تواصل صرف معاشات أكتوبر 2021 لليوم الثاني على التوالي

تواصل مكاتب البريد والبنوك، صرف معاشات أكتوبر 2021، لنحو 10 ملايين و615 ألف مواطن، لليوم الرابع على التوالى، بعد أن أغلقت جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، وفق ما أكده مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات، الذي أوضح أن كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش أكتوبر 2021 من أي ماكينة صراف آلي.

«تفعيل كارت ميزة» في إطار تطبيق الشمول المالي

ولفت المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم العمل على «تفعيل كارت ميزة»، من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة» ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة»، في إطار تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

من جانبه أكد بنك ناصر الاجتماعي، انتظام صرف المعاشات، لافتا إلى أنه بالتعاون مع شركة «فوري» للمدفوعات الإلكترونية، جرى إطلاق حملة توعية تزامنا مع صرف معاشات أكتوبر 2021، وذلك للشهر الثاني على التوالي، لتوعية العملاء بكيفية الصرف من منافذ فوري وموقعها من كل فرع.

اتاحة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM»

وأشار محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه يمكن صرف المعاشات من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM»، سواء الخاصة بـ«ناصر» أو البنوك الأخرى، لافتا إلى أنه جرى التعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

وأكد «عشماوي» أنه تم فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا أو الصرف، من خلال بطاقات الصراف الآلي سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، كما جرى إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 منفذ تابع لشركة «فوري»، حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، وضمان عدم التكدس داخل الفروع.