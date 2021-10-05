رئيس «اتصالات النواب»: لا صحة لسرقة بيانات بعض مستخدمي «فيس بوك»

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مجموعة من المتخصصين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تابعوا أزمة تعطل مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، موضحًا أنه لا يستطيع أحد الجزم بمعرفة سبب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي، مبديًا تعجبه ممن ينسب التعطل إلى طفل صيني في الثالثة عشر من عمره.

70 مليون شخص ذهبوا لمواقع إلكترونية بديلة

وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن تعطل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي جعل الجهات الأمنية الأمريكية تفكر في إيجاد تطبيقات تكنولوجية بديلة، موضحًا أن 10% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذين قدروا بـ 70 مليون شخص ذهبوا لمواقع إلكترونية بديلة مثل «تويتر والتليجرام».

أسهم فيس بوك في البورصة فقدت نحو 4.5 % من قيمتها

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أسهم شركة فيس بوك المطروحة في البورصة فقدت نحو 4.5 % من قيمتها على إثر تعطل التطبيق مساء أمس، مؤكدًا أنه منذ أمس وصلت للجنة شكاوى من بعض المواطنين الذين توهموا أنهم تعرضوا لسرقة بياناتهم على فيسبوك، رغم أنه لا صحة لسرقة البيانات، ولم يتم اختراق بيانات المستخدمين، فبمجرد حدوث العطل، كان هناك متابعة من الجهاز القومي للاتصالات.

تضاعف حجم الحركة على تطبيقات أخرى مثل سيجنال وتيليجرام

وأوضح أنه تم رصد تضاعف حجم الحركة على تطبيقات أخرى مثل سيجنال وتيليجرام، وعن تدشين تطبيق مصري للاتصالات بديلا عن «واتس آب»، قال بدوي إنه أمر مطروح، وما تردد عن اختراق طفل صيني، لشبكة فيسبوك هو محض أوهام، وأن الشركة الوحيدة التي يمكنها إعلان ذلك هي فيسبوك في بيان رسمي، فالعطل كان في الخادم، وحدث تعريف من جديد لكل بيانات المستخدمين في العالم، لهذا استغرق 6 ساعات ونصف.