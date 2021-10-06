إرسال بدل تدريب الصحف القومية الأحد المقبل.. ومد التقديم بمسابقة النقابة 3 أيام

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر، مؤكدة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

نقابة الصحفيين: استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية لمدة 3 أيام

من ناحية أخرى أعلنت نقابة الصحفيين عن فرصــة نهـائيـة للاشتراك في مسابقة جوائز الصحافة المصرية التي تنظمها النقابة، إذ قررت استمرار قبول طلبات مسابقة جوائز الصحافة المصرية لمدة 3 أيام من السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر إلى الاثنين 11 أكتوبر 2021 الجاري.

وقال بيان صادر عن دعاء النجار، عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة، إنه بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات ونظرًا لظروف الزملاء، تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، لمدة ثلاثة أيام من السبت 9/10 إلى الاثنين11/10/2021.

نقابة الصحفيين: لن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد

وأشار البيان إلى أن الأعمال تقدم بمجمع الخدمات بالدور الأول والتقدم بالأعمال المنشورة خلال عام 2020، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكترونى، كما شدد بيان النقابة على أنه لن تقبل أي أعمال تقدم بعد الموعد المحدد .

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها نقابة الصحفيين مد فترة تلقي الأعمال المشاركة في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، إذ جرى فتح باب التقديم بدءًا من 21 أغسطس الماضي إلى 9 سبتمبر الجاري، وتقرر مد فترة تلقي الطلبات للمرة الأولى، إلى الخميس 16 سبتمبر الجاري، ليصدر قرار المد الثاني يوم الأربعاء 22 سبتمبر بدءًا من السبت 25 سبتمبر إلى الخميس 30 سبتمبر الماضي.