أيمن عبد المجيد: بدء تطعيم الصحفيين بمقر النقابة غدا

قال أيمن عبد المجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن نقابة الصحفيين تستقبل غدًا الثلاثاء، لجنة من وزارة الصحة لتحصين الصحفيين بلقاح كورونا، بداية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة عصرًا.

ووجه عبدالمجيد، الشكر لوزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وقطاع الطب الوقائي والأطقم المساعدة، لما يبذلونه من جهود في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

أيمن عبد المجيد: تيسير حصول الصحفيين المسجلين على الخدمة

وأضاف «عبدالمجيد»، في بيان صحفي، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لتسهيل عمل الفريق، وتيسير حصول الصحفيين المسجلين على الخدمة بسهولة ويسر، موضحا أن كل الترتيبات جرى اتخاذها، وهناك أرقام بترتيب دخول مقر النقابة، والمسرح مجهز، فضلًا عن أماكن للانتظار أعدت بالتنسيق مع الصحفي محمد شبانة السكرتير العام، إذ يتواجد فريق من الطاقم الإداري بالنقابة، لاستقبال اللجنة والصحفيين.

وتواصل اللجنة منح الصحفيين التحصينات، يومي الثلاثاء، والأربعاء، وجاري التنسيق لأيام أخرى يجرى الإعلان عنها بالتنسيق مع اللجنة.

«الصحفيين»: توفير كمامات ومواد مطهرة بأسعار مخفضة

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين عن عدد من الإجراءات الوقائية لأعضائها لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها توفير الكمامات والمطهرات بأسعار مخفضة بالإضافة لتسهيل التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا في مقر نقابة الصحفيين.

المستلزمات الوقائية التي وفرتها النقابة للصحفيين

وشملت المواد التي جرى توفيرها مستلزمات الوقاية لمواجهة جائحة كورونا بحسب ما أعلنه أيمن عبد المجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، وهي:

1- علبة الكمامات الجراحية بـ 25 جنيهًا فقط، سعة 50 كمامة.

2- لتر الكحول بسعر 50 جنيهًا.

3- 4 لتر مطهر أسطح بسعر 25 جنيهًا فقط.

4- واقي وجه بسعر 40 جنيهًا.

5- الخدمات متاحة للصحفيين وأسرهم.

6- المنتجات من إنتاج مصانع وزارة الإنتاج الحربي.