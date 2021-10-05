الصحفيين العرب ينعى محيي الدين تيتاوي رئيس اتحاد صحفيي السودان السابق

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب الدكتور محيي الدين تيتاوي، رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين السابق، والذي توفي صباح اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري، وأوضح الاتحاد في بيان نعيه أن الدكتور محيي الدين تيتاوي رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين السابق كان عضو الأمانة العامة والأمين المساعد لاتحاد الصحفيين العرب لعدة دورات ورئيس اتحاد صحفيي شرق أفريقيا السابق ورئيس اتحاد الكتاب الأفرو أسيوي.

وفاة محيي الدين تيتاوي

وأوضح اتحاد الصحفيين العرب في بيانه أن الراحل كان أستاذا للصحافة بجامعة الخرطوم وألف الكثير من الكتب بينها كتاب «مؤامرة تقسيم السودان» وكتاب بعنوان «مواقف» عن الفترة ما بين الانتفاضة عام 1985 والإنقاذ عام 1989 وبعض المؤلفات الأخرى.

الصحفيين العرب

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن وفاة الدكتور محيي الدين تيتاوي، خسارة كبيرة للإعلام السوداني والعربي، ويدعو الاتحاد العام للصحفيين العرب الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وينزله فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقد توفي صباح اليوم، محيي الدين تيتاوي الصحفي والإعلامي المعروف، وورى جثمانه الثرى بمقابر فاروق بالخرطوم، وشغل تيتاوي منصب رئيس اتحاد عام الصحافيين لعدة دورت كما كان ناشرا ورئيسا لتحرير صحيفة الأسبوع وعدد من الصحف.

كما أسس الدكتور محيي الدين تيتاوي صحيفة حبيب البلد الرياضية، وشغل تيتاوي منصب عميد كلية الإعلام بجامعة أم درمان الإسلامية كما درّس مادة الصحافة في عدد من كليات الإعلام بالجامعات السودانية.

وألف العديد من الكتب في مجال الصحافة أهمها كتاب الإخراج الصحفي الذي يعد مرجعا لطلاب الصحافة والإعلام.