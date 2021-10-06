%52 ارتفاعا في مبيعات السيارات الملاكي بمصر.. «هيونداي» تتصدر
«أميك» يكشف ترتيب السيارات الملاكي الأكثر مبيعا خلال 8 أشهر
كتب:
طلعت الصناديلي
08:29 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
مبيعات السيارات_أرشيفية
سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي داخل السوق المحلي ارتفاعا وصل إلى 52% خلال الفترة من يناير حتى شهر أغسطس من العام الجاري 2021، بحسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «أميك».
ترتيب السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في 8 أشهر
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الملاكي في مصر خلال 8 أشهر منذ بداية العام 2021، كالتالي:
- هيونداي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 16 ألفًا و728 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 10 آلاف و153 وحدة.
- أم جي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 16 ألفًا و650 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 7 آلاف و100 وحدة.
- نيسان، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 15 ألفًا و489 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 9 آلاف و531 وحدة.
- تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 12 ألفًا و480 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 9 آلاف و964 وحدة.
- كيا، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 10 آلاف و704 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 5 آلاف و600 وحدة.
- شيري، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 9 آلاف و123 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 4 آلاف و923 وحدة.
- فيات، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 8 آلاف و984 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 7 آلاف و381 وحدة.
- سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 8 آلاف و163 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 728 وحدة.
- بيجو، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 7 آلاف و309 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 4 آلاف و196 وحدة.
- شيفروليه، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 7 آلاف و9 وحدات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 5 آلاف و729 وحدة.