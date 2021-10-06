تنسيق المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب.. خطوات التقديم قبل غلق التسجيل

ساعات قليلة تفصل عن غلق باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب، والذي بدأ يوم الأحد الماضي، والمقرر غلقه اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، بعدما أُتيح للمرحلة الثالثة والمتخلفين من الأولى والثانية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات التقديم في تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة، وفق الموقع الرسمي لموقع التنسيق، كالتالي:

خطوات التقديم على تنسيق المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب

- يقوم الراغب في التقديم على تقليل الاغتراب بالدخول على الموقع الرسمي للتنسيق من هنا.

- يقوم الطالب باختيار الأيقونة الخاصة بالتقديم على تقليل الاغتراب.

- بعد ذلك يتم اختيار مدارس الثانوية العامة.

- ثم تظهر أمام الطالب الصفحة الخاصة بإدخال عدد من البيانات المطلوبة.

- بعدها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

- ثم بعد ذلك يقوم بإدخال الرقم السري الخاص، والموجود باستمارة النجاح التي قام باستلامها من المدرسة التابع لها، ويُنصح دائماً بإدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحه بدلا من لوحة المفاتيح

- يتم إدخال الرقم التأكيدي والموجود على الشاشة، والذي يحتوي على عدد مكون من ستة أرقام، وذلك بقراءة العدد وإعادة كتابته في الخانة المخصصة له.

- بعدها يقوم الطالب بالضغط على «الخطوة التالية».

- وتظهر أمام الطالب الجامعات المتاحة له، ويمكن للطالب إجراء طلب تقليل الاغتراب لها.

- ثم يقوم الطالب باختيار الجامعة الأقرب له والتي يرغب في إجراء تقليل الاغتراب حتى ينتقل لها.

وبعد إغلاق تسجيل المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب، ينتظر الطلاب إعلان النتيجة الخاصة بهم، والتي يتم إتاحتها على موقع التنسيق بعد مرور 72 ساعة من غلق التسجيل بتقليل الاغتراب.