تفاصيل انطلاق تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021

كشف السيد عطا، المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، والتي انطلقت أمس الأحد، وتستمر لمدة 4 أيام حتى الأربعاء المقبل، تنفيذًا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

وأضاف أنَّ مرحلة تقليل الاغتراب ليست مقتصرة على لطلاب المرحلة الثالثة فقط، ولكن تشمل أيضا طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات الحكومية 2021 الذين لم يستطيعوا الاستفادة من تقليل الاغتراب الفترة الماضية.

عطا: تطبيق إجراءات كورونا تنسيق المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ عدد من سجلوا حتى الآن في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والمراحل الأخرى تجاوز الـ7000 طالب وطالبة، مشيراً إلى أنَّه يتمّ الكشف عن نتيجة المرحلة خلال 72 ساعة من غلق بابها أمام الطلاب وذلك تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي.

موقع تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 يعمل 24 ساعة

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنَّ الموقع الإلكتروني للتنسيق المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية يعمل 24 ساعة طوال أيام تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، مؤكّداً أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات بشأن تسجيل رغبات المرحلة منذ فتح موقع التنسيق.

وأشار إلى أنَّ معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات تستقبل الطلاب لتسجيل الرغبات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، منوهاً إلى أنَّ هناك تنسيق تام بين الجامعات ووزارة التعليم العالي وغرفة العمليات المركزية لمتابعة أي مستجدات تتعلق بتنسيق 2021.