شروط وخطوات التقديم بمدن جامعة حلوان لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021

أعلنت جامعة حلوان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن فتح باب التقديم بمدن جامعة حلوان للطلاب المستجدين من تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للمدن الجامعية إلكترونيًا.

شروط التقديم بمدن جامعة حلوان لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

1. أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2. يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3. ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4. أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5. ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6. ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7. ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8. ألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

9. ألا يكون مقبولًا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10. أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11. تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليًا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرًا فالأصغر سنًا فالأبعد سكنًا.

12. حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنًا والأبعد سكنًا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13. يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعى عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14. يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

15. يشترط على الطلاب الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدن جامعة حلوان

أن يشتمل الملف على:

- عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

- عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب المذكور بها الرقم القومي والمستخرجة من السجل المدني.

- عدد(2) صورة من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات والأختام.

- بحث اجتماعي حديث للطالب ومعتمد بختم شعار الجمهورية من الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطالب بالإضافة إلى عدد 2 صورة من البحث.

- على الطالب المستجد والطالب الذي لم يسكن بالمدن الجامعية من قبل أو من يطلب منه، إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

- عدد (12) صورة شخصية للطالب مقاس 4×6 موضوعة في ظرف ومكتوب على كل صورة الاسم ثلاثيًا.

- إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى.

- صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة، وإن لم تتوفر فصورة من عقد الإيجار.

- استمارة الكشف الطبي للطلاب القدامى واستيفائها وإحضارها مع الملف.